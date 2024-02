Angelina Mango, dopo il trionfo a Sanremo 2024, rappresenterà l’Italia a Malmö, in Svezia, per l’Eurovision Song Contest

La vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024 ha sorpreso molti di coloro che davano per scontata la vittoria di Geolier, visto la prima posizione nella serata del televoto e della giuria delle radio e dopo il primo posto nella serata cover. E, invece, colpo di scena, a trionfare è stata proprio la giovane cantante, ex concorrente di Amici 2023 e vincitrice del circuito canto all’interno del talent show di Canale 5. Il brano “La noia” ha convinto e proprio con questo pezzo potrebbe rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. La risposta ufficiale arriverà nella mattinata di domenica ma è quasi scontata la risposta affermativa.

In conferenza stampa, nei giorni scorsi, in merito all’ipotesi, aveva ammesso di vedere come una possibilità per nulla scontata e alla quale non riusciva ancora a pensare:

“Sinceramente non mi vedevo neanche sul palco di Sanremo, figuriamoci a Eurovision, è una cosa molto lontana, non riesco a vedermici. Inglese, italiano, è già tanto cantare”

Ma ormai è ufficiale e proprio Angelina Mango potrà essere in gara a Malmö, in Svezia, in virtù della vittoria di Loreen nella scorsa edizione. Nella conferenza stampa di domenica 11 febbraio l’annuncio della cantante.

Angelina Mango vince Sanremo 2024 con “La noia”

La noia (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) è un pezzo introspettivo e rispecchia l’approccio alla vita di Angelina, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti positivi e negativi e di come tutta la gamma di sentimenti siano parte della nostra esistenza. Una produzione urban folk per questo brano che unisce elementi della tradizione e sonorità contemporanee, con anche delle incursioni nell’immaginario musicale dei Balcani (con violino e chitarra classica). La noia mostra un nuovo lato di Angelina, che ancora una volta estende i suoi confini artistici e le sue influenze musicali. In questo brano che balla continuamente su registri differenti, Angelina Mango fotografa in maniera sincera e ironica la condizione della noia: la noia stessa è “il tempo”, tempo a disposizione per fare le cose che amiamo e che ci permette di riconoscere il valore di ciò che ci circonda.