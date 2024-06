Tutto è pronto per l’atteso concerto dei Garbage a Milano. Il concerto al Circolo Magnolia sarà una delle rare occasioni per vedere su un palco europeo Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker e Butch Vig che tornano in Italia dopo cinque anni di attesa e hanno da poco pubblicato una nuova edizione di Bleed Like Me (2005). Con oltre 20 milioni di album venduti dal 1995 ad oggi e a una delle frontwoman più riconoscibili del panorama musicale internazionale, la band ha conquistato pubblico e critica mondiale con hit come Only Happy When It Rains, Stupid Girl e I Think I’m Paranoid. I loro concerti sono noti per essere carichi di energia, con una Shirley Manson in grado di ipnotizzare il pubblico con il suo carisma.

Ad aprire il live della band sarà Romina Falconi insieme alla sua band, composta da Nikk Savinelli (chiatarra e tastiera), Nello Savinelli (batteria), Fil Colombari (basso), Leonardo Carminati (mix):

“Si realizza un sogno enorme, per me! È un grandissimo privilegio fare l’opening dell’unica data italiana dei mitici Garbage! Sono così grata a questi artisti immensi per avermi dato questa opportunità! Ci tengo a svelare un retroscena: Shirley Manson, oltre ad essere una dea in campo artistico è anche un essere umano di elevatissima caratura, aveva il piacere di affidare l’apertura proprio ad una donna, e il fatto che mi permetta di aprire le danze, mi fa letteralmente camminare a due metri da terra da giorni! Farò di tutto per essere all’altezza, e spero di non perdere i sensi quando li vedrò dietro le quinte!”

A seguire la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto dei Garbage al Circolo Magnolia, Milano

Supervixen

#1 Crush

The Men Who Rule the World

Run Baby Run

Special

Wolves

Bleed Like Me

On Fire

Cities in Dust (Siouxsie and the Banshees cover)

I Think I’m Paranoid

Stupid Girl

No Gods No Masters

Cup of Coffee

Godhead

Vow

Only Happy When It Rains

Push It

When I Grow Up

No Horses

The Trick Is to Keep Breathing

Cherry Lips (Go Baby Go!)

Il concerto dei Garbage inizierà alle 21.

Biglietti per i Garbage al Circolo Magnolia

Sono ancora disponibili biglietti per il Posto in piedi al prezzo di 46 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.