Tutto pronto per Vasco Rossi a Bari: Ecco la scaletta del concerto, dettagli e come arrivare

Nuova data per Vasco Rossi in concerto allo Stadio San Nicola di Bari, mercoledì 26 giugno 2024. Il rocker si è esibito prima a Milano e concluderà il suo tour negli Stadi a Bari. I fan potranno ascoltare i più grandi successi del cantante, dalle prime hit ai pezzi più recenti, con il consueto saluto al pubblico con il brano “Albachiara”.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bari, 26 giugno 2024

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bari, 26 giugno 2024

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica

Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Vasco Rossi a Bari, 26 giugno 2024

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio di San Nicola di mercoledì 26 giugno 2024 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare allo Stadio San Nicola a Bari

Ecco come arrivare allo Stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi:

In autobus

Linea 20 – raggiunge lo stadio San Nicola di Bari dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14.

Nei giorni delle partite, l’AMTAB prevede un servizio speciale di navette per lo Stadio San Nicola dalla Stazione Centrale e dall’uscita dell’A14.

In treno

Dalla Stazione Centrale di Bari, prendere l’autobus linea 20, che la congiunge con lo Stadio San Nicola e il casello autostradale della A14.

In aereo

Dall’aeroporto Palese di Bari seguire le indicazioni per la statale in direzione Brindisi fino all`uscita Cassano-Bitritto, al bivio girare a destra.

Se si arriva in auto, uscire dall’Autostrada A14 a “Bari Nord/Bari Centro/Brindisi” e prendere la E55. Uscire a “Bari Centro/ Brindisi/ Lecce/ Taranto” e poi prendere l’uscita 10A “Bari Picone/ Via Bitritto/ Policlinico”. Prendere la SS271, girare a destra in Via Privata di Santa Fara e poi in Strada Torre Tresca. Infine prendere Strada Tresca.