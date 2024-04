Quinto appuntamento con il serale di Amici 2024 questa sera, 20 aprile, in prima serata su Canale 5. Occhi puntati su Lil Jolie e Sarah, al centro del verdetto della giuria per l’eliminazione prevista la settimana scorsa e rimandata di sette giorni dopo la richiesta di Michele Bravi, indeciso su chi votare. Anche questa sera noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21,20 circa, minuto per minuto. Chi sarà eliminato? E per chi non ha pazienza, di seguito ci sono gli SPOILER che arrivano dalla registrazione della puntata in onda questa sera: come sapete, queste fasi del serale non sono in diretta, per cui insegnanti e allievi stasera staranno a casa a guardarsi la puntata…

Amici, ospiti e anticipazioni puntata 20 aprile 2024

Come anticipato, a inizio puntata scopriremo il verdetto tra Lil Jolie e Sarah dopo le due esibizioni delle cantanti. Chi eliminerà la giuria?

In gara ci sono ancora dieci concorrenti, 6 cantanti e 4 ballerini. I cantanti sono Holden, Petit, Mida, Sarah, Martina e Lil Jolie. I ballerini, invece, sono Marisol, Sofia, Dustin e Aurore (che sostituisce Gaia).

Ospite del momento comico Barbara Foria.

A fine puntata, invece, Enrico Nigiotti canterà il suo nuovo singolo, Occhi grandi, uscito il 19 aprile 2024.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le squadre del serale di Amici 2024

Ecco le tre squadre del talent show.

La prima è quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Kumo, Lucia, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sarah e Sofia.

La seconda squadra ha come docenti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

La terza è quella, ormai classica, guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Dustin, Holden, Marisol e Petit.