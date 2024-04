Pronti anche oggi a darvi le anticipazioni Amici, puntata serale del 20 aprile 2024. Il quinto appuntamento con il talent show potrebbe prevedere ben due eliminazioni, poiché nella scorsa puntata Michele Bravi aveva congelato il suo parere su chi eliminare tra Sarah e Lil Jolie, Il cantautore aveva ammesso di essere in seria difficoltà e aveva proposto alle due cantanti di preparare un pezzo per la successiva puntata in modo da aiutarlo nella decisione. Le due hanno accettato e quindi la puntata di sabato 20 aprile si aprirà con le due esibizioni e il verdetto finale. Poi la gara continuerà come sempre.

Chi sarà, dopo una di loro, il concorrente eliminato in questo quinto capitolo? Nella giornata di oggi vi terremo informati con tutte le anticipazioni. Nell’esordio del talent show ad abbandonare il programma sono stati Ayle e Kumo mentre, sabato 30 marzo, sono stati due ballerini a dover lasciare lo show, prima Nicholas e poi Giovanni. La settimana scorsa, invece, a lasciare la scuola è stata la ballerina Lucia. Ad oggi, tra allievi e cantanti, a puntare alla vittoria sono rimasti in 10. Appuntamento a più tardi con tutte le anticipazioni.

Anticipazioni 2024, serale quinta puntata

La quinta puntata del serale di Amici 2024 si aprirà con il risultato della giuria su chi eliminare tra Sarah e Lil Jolie nel percorso all’interno della scuola. Subito dopo si continuerà regolarmente con la competizione, come sempre avvenuto, con tre manche differenti e due candidati all’eliminazione (e il risultato svelato solamente dopo, all’interno della casetta).

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono rimasti gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Amici 2024, il serale: squadre

Ecco le tre squadre del talent show. La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Mida, Sarah e Sofia.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Gaia, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Infine il classico team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.