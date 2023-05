Isobel, Angelina, Mattia e Wax sono i finalisti di Amici 2023 e tra di loro ci sarà il vincitore della 22esima edizione di Amici, iniziata a settembre dello scorso anno. Dopo la semifinale andata in onda sabato 6 maggio, ad aver dovuto abbandonare il programma a un passo dall’ultimo atto sono stati Aaron e Maddalena. Per il cantante, soprattutto, finito al ballottaggio con Wax, non sono mancate le polemiche per la sua esclusione a sorpresa a favore dell’allievo di Arisa. Manca poco prima della finale del talent show, programmato per domenica 14 maggio 2023, posticipato di un giorno dal canonico appuntamento del sabato, visto la messa in onda su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest 2023 (dove Marco Mengoni rappresenterà l’Italia in gara).

Come avvenuto per le ultime edizioni di Amici, ci sarà un vincitore per ognuna delle due categorie (ballo e canto) e poi, a quel punto, ci sarà lo scontro finale per scoprire chi sarà il trionfatore di quest’annata. In molti sono pronti a scommettere sulla vittoria di Angelina ed Isobel -per i rispettivi circuiti di canto e ballo- mentre è in dubbio la preferenza, tra le due, ad alzare la coppa.

Non sono da sottovalutare nemmeno Wax e Mattia poiché la finale sarà in diretta e, a decidere, sarà il televoto del pubblico con la sua preferenza assoluta. E le fanbase per i due concorrenti sono sicuramente ben agguerrite nell’esprimere la loro preferenza.

Amici, i finalisti del serale 2023, ecco chi sono

Angelina Mango ha 21 anni vive a Milano ma è di origini lucane. Si è diplomata al liceo artistico, figlia d’arte (suo padre è l’indimenticabile Mango), la musica ha sempre fatto parte della sua vita.

Wax è il nome d’arte di Matteo Lucido, ha 20 anni, vive a Milano e tra i singoli rilasciati ricordiamo “Ballerine e guantoni”, “Grazie” e “Turista per sempre”.

Isobel ha 19 anni e viene dall’Australia. La danza è la sua passione da sempre. Ha iniziato a ballare all’età di tre anni e nel 2018 ha vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Dopo aver studiato l’italiano si è presentata ai casting di Amici.

Mattia ha 18 anni, vive in provincia di Bari con la famiglia. Lo scorso anno ha partecipato ad Amici ma si è dovuto ritirare per un infortunio fisico. Poi è diventato maggiorenne, si è diplomato e ha preso la patente. Torna ad Amici dopo la promessa di Raimondo Todaro dello scorso anno.