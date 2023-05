Dopo l’eliminazione di Maddalena, il pubblico ha dovuto attendere l’ultimo atto della semifinale per scoprire chi, tra Wax e Aaron, avrebbe agguantato l’ultimo posto disponibile per la finale di Amici 2023, in onda domenica 14 maggio 2023. A spuntarla è stato il cantante del team di Arisa che, nei mesi della sua permanenza del reality show, ha mostrato più volte un carattere molto impetuoso e non semplice. Dallo scandalo legato a Capodanno (con il chiacchierato Noce moscata gate…), passando per la lite con Maria De Filippi durante i casting (più volte raccontato durante il programma) fino alle critiche dei giornalisti non accettate e a reazioni stizzite -lacrime incluse- durante i vari commenti alle sue esibizioni (a farlo sbottare, soprattutto, sono stati i commenti della nostra ex collega Grazia Sambruna per Corriere). Nella puntata andata in onda sabato 6 maggio 2023, ecco arrivare l’eliminazione, per molti a sorpresa, di Aaron, tra i più apprezzati di questa edizione.

E sui social, la vittoria di Wax su Aaron è stata duramente criticata. Questi sono solo alcuni dei commenti sotto al post sul profilo Facebook ufficiale di Amici:

“Giàcche’ ci sia Wax anziché Aaron ,Questa è un’assurdità😠 comunque…FORZA ISOBEL VAI E VINCI TU🔝❤”

“Wax finale non meritata ….tutto programmato lo sapeva già dall’inizio trasmissione….non mi piace più questa trasmissione….”

“Vergognosoooooo.. dovrebbero far decidere al pubblico i finalisti…”

“Incredibile é a dir poco, ormai non lo seguo tanto, ma ieri sera ho visto l’esibizione di Wax contro Aron ed é una vergogna che sia uscito Aron, Wax ieri sera ha cantato malissimo”

“Vergognoso Wax in finale, arroganza e cattiva educazione, canta con gli aiuti vocali, contro Aron che la meritava tutta , un ragazzo per bene e talentuoso.. ..tranquillo Aron sono certa che avrai una bellissima carriera, di Wax in giro se ne ascoltano tanti, tu sei originale e unico”

“Eliminare Aaron è stata una delle più grandi vergogne di questo programma…Senza parole”

“Portare wax in finale…. È veramente inaccettabile… Per me doveva essere eliminato da tempo…. È troppo arrogante… Ma cosa dimostriamo ai giovani??? No vabbè!!!!!!!!”

Sono numerosi, quindi, coloro che hanno mal digerito il trionfo di Wax su Aaron e che lamentano, a gran voce, l’impossibilità – da parte del pubblico- di scegliere i finalisti. E non di entrare in gioco solo nella finalissima, con i concorrenti già decisi dai giudici…