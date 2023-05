Poco prima della messa in onda dell’ultima puntata di Amici, è emersa la notizia di alcuni concorrenti risultati positivi al Covid. Il tutto ha messo in dubbio sulle date della semifinale e della finalissima del talent show. In onda, tutti i giorni, durante “Uomini e donne”, è rimasta la scritta “Il serale sabato 6 maggio”, a conferma della programmazione prevista della puntata. La registrazione di Amici solitamente avviene il giovedì pomeriggio ma è stata annullata ufficialmente. Ecco, però, arrivare gli ultimi aggiornamenti…

Quando verrà registrata la semifinale di Amici?

Come riportato da Amicii_news, la semifinale di Amici 2023 verrà registrata venerdì pomeriggio alle 15 oppure sabato mattina alle 11. Due opzioni che comunque assicurano che l’ottava puntata andrà in onda, come in calendario, sabato 6 maggio 2023.

Aggiornamento appena arrivato da parte della redazione. Si registra o venerdì appuntamento ore 15 o sabato appuntamento ore 11.

Amici 2023, sabato 6 maggio andrà in onda la semifinale

Confermata, quindi, la messa in onda della semifinale di Amici 2023.

Ecco, ad oggi, chi può ancora puntare e sperare nella vittoria della 22esima edizione di Amici, con le rispettive formazioni per ogni squadra

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Maddalena per il ballo

Angelina per il canto

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Isobel per la categoria canto

Aaron per la sezione canto

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Mattia per il ballo

Wax per il canto

Nella prime 7 puntate di Amici sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), poi Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Infine Samu (ballerino), Alessio (ballerino), Federica (cantante), Ramon (ballerino) e Cricca (cantante).

Per questa edizione di Amici, la giuria è stata stravolta completamente. Dopo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, nella 22esima edizione a valutare e giudicare le performance sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.

Noi di Soundsblog, ovviamente, vi daremo tutte le anticipazioni sulla registrazione della semifinale del talent show, sia se le registrazioni avverranno venerdì pomeriggio sia sabato mattina.