A dare la notizia è stato Giuseppe Candela per Dagospia: due allievi di Amici sarebbero risultati positivi al Covid, causando così un possibile slittamento della semifinale del programma, previsto per sabato 6 maggio (e con conseguente rinvio della finalissima del 14?)

FLASH! #AMICI22 COL COVID: DUE CONCORRENTI DEL TALENT SHOW SONO RISULTATI POSITIVI. LA PUNTATA DI QUESTA SERA ANDRÀ REGOLARMENTE IN ONDA SU CANALE 5 PERCHÉ REGISTRATA GIOVEDÌ SCORSO. RISCHIO SLITTAMENTO PER LA SEMIFINALE PREVISTA SABATO 6 MAGGIOhttps://t.co/0nQTZ4Mo5D — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 29, 2023

La notizia è stata data poco fa, a distanza di alcune ore dalla messa in onda della settima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che andrà regolarmente in onda stasera. L’appuntamento, infatti, è stato già registrato giovedì scorso e la notizia della presunta positività è emersa solo in queste ore.

Con isolamento dei due concorrenti in gara, sarebbe poco il tempo necessario per poi prepararsi alla puntata registrata giovedì prossimo. Ad ora, nessun comunicato ufficiale è arrivato dallo staff del programma. Si attendono, quindi, eventuali conferme e notizie in merito al rinvio della prossima puntata del programma.

Come ben noto, invece, stasera verrà trasmessa la settima puntata del programma, in onda a partire dalle 21.30 su Canale 5.

Ecco, ad oggi, chi può ancora puntare e sperare nella vittoria della 22esima edizione di Amici, con le rispettive formazioni per ogni squadra

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Maddalena per il ballo

Cricca, Angelina per il canto

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Isobel per la categoria canto

Aaron per la sezione canto

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Mattia per il ballo

Wax per il canto

Questa sera ci sarà un solo eliminato e, se volete leggere le anticipazioni, potete cliccare qui.

Nella prime 6 puntate di Amici sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), poi Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Infine Samu (ballerino), Alessio (ballerino), Federica (cantante) e Ramon (ballerino).

Per questa edizione di Amici, la giuria è stata stravolta completamente. Dopo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, nella 22esima edizione a valutare e giudicare le performance sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.