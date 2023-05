Siamo a pochi giorni dalla finale di Amici e, come sempre, addio alle registrazioni delle puntate per l’ultimo appuntamento in rigorosa diretta. sarà il pubblico, infatti, a decretare il vincitore della categoria canto, di ballo e chi trionferà -tra di loro- alzando la coppa del talent show. L’edizione precedente del programma – la ventunesima – è andata in onda nella sua fase serale dal 19 marzo al 15 maggio 2022, on prima serata su Canale 5 per nove puntate con la conduzione di Maria De Filippi. Tutte le puntate sono andate in onda di sabato, ad eccezione della finale che andata in onda di domenica. Stéphane Jarny ha ricoperto, per la seconda volta consecutiva, il ruolo di direttore artistico del serale. Quest’anno è stata la sua terza direzione artistica. Il vincitore è stato Luigi Strangis (cantante), seguito da Michele Esposito, Serena Carella. Alex quarto, poi Sissi e, infine, Albe. Chi sarà il trionfatore di Amici 2023).

Come anticipato, non ci sarà quindi la registrazione del giovedì, poiché la puntata di Amici andrà in onda in diretta domenica 14 maggio 2023, il giorno dopo la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 (dove troveremo Marco Mengoni in gara a rappresentare l’Italia).

Chi sono i finalisti?

Chi sarà il vincitore di Amici tra Wax, Angelina, Mattia e Isobel?

Angelina Mango ha 21 anni vive a Milano ma è di origini lucane. Si è diplomata al liceo artistico, figlia d’arte (suo padre è l’indimenticabile Mango), la musica ha sempre fatto parte della sua vita.

Wax è il nome d’arte di Matteo Lucido, ha 20 anni, vive a Milano e tra i singoli rilasciati ricordiamo “Ballerine e guantoni”, “Grazie” e “Turista per sempre”.

Isobel ha 19 anni e viene dall’Australia. La danza è la sua passione da sempre. Ha iniziato a ballare all’età di tre anni e nel 2018 ha vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Dopo aver studiato l’italiano si è presentata ai casting di Amici.

Mattia ha 18 anni, vive in provincia di Bari con la famiglia. Lo scorso anno ha partecipato ad Amici ma si è dovuto ritirare per un infortunio fisico. Poi è diventato maggiorenne, si è diplomato e ha preso la patente. Torna ad Amici dopo la promessa di Raimondo Todaro dello scorso anno.

Amici, regolamento e televoto

Come sottolineato dal sito di Wittytv, tutto sarà in mano al televoto nella finale di Amici 2023:

“La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.