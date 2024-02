Nuovo appuntamento con la registrazione della puntata di Amici oggi, 22 febbraio 2024, per la messa in onda prevista domenica 25 febbraio. Chi sarà ammesso al serale di Amici 2024? Chi otterrà il pass dopo Dustin, Gaia, Marisol, Holden e Martina? A questa domanda potremmo trovare una risposta domenica 25 febbraio, a partire dalle 14, su Canale 5. Ma oggi si terranno le registrazioni della puntata e, grazie all’account X di Amicii_news, vi daremo tutte le anticipazioni su quello che vedremo domenica.

Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa (migrata come coach a The Voice Kids e The Voice Senior). Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Amici, anticipazioni 18 febbraio 2024

Ci avviciniamo sempre più all’inizio del serale di Amici 2024 e i professori sono chiamati ad esprimere le loro opinioni e preferenze in merito ai ragazzi che hanno seguito e formato dallo scorso settembre. Ad avere la maglia assicurata, ad oggi, sono solo in 5: Dustin, Gaia, Marisol, Holden e Martina. Nel daytime andato in onda nei giorni scorsi, Rudy Zerbi ha sottolineato l’urgenza di arrivare ad una decisione, di capire chi merita un banco per il serale, in partenza da metà marzo. I posti sono limitati quindi non tutti i ragazzi potranno accedere alla prossima fase, quella più ambita, del talent show.

Durante la puntata registrata oggi, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

I professori saranno chiamati a decidere chi, tra gli allievi di canto e di ballo della propria squadra, meriteranno un banco in vista della fase finale del talent show. I posti sono limitati e sarà necessario fare scelte che non accontenteranno tutti…

Amici, anticipazioni 18 febbraio 2024, ospiti

Ospite previsto nella puntata di Amici in onda domenica 25 febbraio 2024 è Alessandra Amoroso, assente sette giorni fa. Probabile anche il ritorno di Emma Marrone.

Vi terremo aggiornati sulle anticipazioni durante il pomeriggio. Non mancate!