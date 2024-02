Rudy Zerbi mette in discussione i due cantanti di Anna Pettinelli, in vista del serale, e la invita a riflettere. Ecco cosa è successo

Dopo l’esibizione di “Vita tranquilla”, Ayle è risultato ottimo nella classifica di canto durante la puntata di Amici 23 in onda domenica 18 febbraio 2023. Rudy Zerbi ha criticato sia lui che Nahaze, giudicati insufficienti.

Ayle e Nahaze vengono chiamati in studio da Anna Pettinelli dopo il ventesimo speciale pomeridiano andato in onda domenica. A convocarli è stato Rudy Zerbi che “ha il piacere di sentirli cantare con una cover e un inedito”. A scendere per prima è la cantante di Anna con “Flowers” di Miley Cyrus. Ayle fa sentire “Il tuo nome“, come inedito. Subito dopo ascoltiamo “Oro oro oro“, il brano inedito di Nahaze, seguito dalla cover di Ayle, Margherita, di Riccardo Cocciante (con il testo davanti, per sicurezza).

Nahaze, insoddisfatta della sua cover, chiede di poter cantare anche un altro pezzo, Molotov, davanti ad una infastidita Pettinelli, nei confronti del collega Zerbi.

A quel punto, Zerbi annuncia di aver preparato – nella speranza di poterla essere di aiuto – una lavagna con i criteri del canto: intonazione, interpretazione e capacità di scrittura per i due cantanti che si sono appena esibiti:

“Penso tu abbia bisogno di aiuto per riflettere in serenità, senza tragedia. L’intonazione, pensiamo ad Ayle e Nahaze. Mettiamo lì il primo chicco di riso per lui. Nahaze è intonata, canta, grandi problemi non ha. Interpretazione… Ayle, tu le canzoni le senti, forse anche troppo. Dai una interpretazione, a volte porta a casa un risultato. Nahaze, dal mio punto di vista, forse è più intonata che interpretativa, per quello che sto vedendo. Poi la capacità di scrittura. E’ importante, giusto, Anna? Se penso a quello che abbiamo ascoltato, Oro oro oro funziona. Ayle, forse, sulla scrittura deve mettere a fuoco delle cose… però comunque ha la sua scrittura”

Poi ha aggiunto:

“Credo tu debba fare delle riflessioni, considerare queste cose. E che tu faccia un punto della situazione, ne hai bisogno, io sono qua”

Anna Pettinelli rassicura di due: “Non è garantita per nessuno la maglia del serale, voi continuate a lavorare con serietà e impegno, come state già facendo”

Nahaze rientra in casa evidentemente seccata e provata da quanto appena accaduto.

“Rudy voleva che la Pettinelli riflettesse sulla capacità dei propri allievi”