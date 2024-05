Amici 2024 è arrivato alla fine. Partito a settembre 2023 con la prima formazione della classe attraverso i casting, il talent show condotto da Maria De Filippi e arrivato alla sua 23esima edizione, decreterà stasera il vincitore di questa stagione. Sono 6 i finalisti pronti a battersi per scoprire chi sarà il trionfatore della categoria ballo e canto per poi scoprire chi potrà alzare la coppa come lo scorso anno ha fatto Mattia Zenzola. Il ballerino, scelto da Raimondo Todaro per la sua squadra, ha vinto nel circuito ballo e ha trionfato anche come vincitore assoluto, davanti ad Angelina Mango (a sua volta prima nella sezione canto), seconda classificata. Stasera, dalle 21.30, andrà in onda la diretta dell’ultima puntata e noi di Soundsblog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Chi vincerà Amici 2024? Finalisti e pronostici

La semifinale di Amici ha visto tutti e 6 gli allievi accedere alla finale di sabato 18 maggio, data decisiva per scoprire se ad alzare la coppa sarà, come pronosticano gli esperti Sisal, Petit.

Il cantante della squadra Zerbi-Cele è il grande favorito, il suo successo è dato a 1,90, superando Sarah, ora offerta a 2,50. Non dimentichiamo però che l’allieva della Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: stasera non è escluso che si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che è certo è che all’edizione di Amici 23 trionferà il canto.

Marisol, ballerina della maestra Celentano, potrebbe invece essere la “vincitrice morale” della categoria danza, offerta a 4,50, stacca di gran lunga Dustin, la cui vittoria è invece quotata a 25.

Chi difficilmente riuscirà a gioire è Mida. Seppur abbia battuto Sarah in semifinale, e conquistato la quinta maglia d’oro, il successo non si trasformerà in oro un’altra volta. Su Sisal.it la sua vittoria pagherebbe 33 volte la posta.

I finalisti sono, appunto, 6: Marisol e Dustin per il ballo. Per il canto, invece, Petit, Sarah, Holden e Mida.

Anticipazioni finale di Amici 23, sabato 18 maggio 2024

Ospite della puntata sarà Angelina Mango, sette giorni fa impegnata a rappresentate l’Italia a Malmo per l’Eurovision Song Contest 2024.

In studio presenti i giudici che potranno commentare le esibizioni ma senza votare. Immancabili anche i professori di canto e ballo di questa 23esima edizione: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo.

Premi assegnati durante la finale di Amici 2024

Il vincitore di Amici vincerà 150.000 euro in gettoni d’oro.

I vincitori del circuito canto e ballo guadagneranno, rispettivamente, 50.000 euro in gettoni d’oro a testa.

Premio della Critica Tim dal valore di 50.000 euro in gettoni d’oro decretato dalla giuria stampa.

Trofeo Premio Radio decretato da 8 network radiofonici.

Premio Speciale Amici per la Comunicazione offerto da Tim del valore di 40.000 euro in gettoni d’oro.

Premio Speciale Spirito Libero offerto da Oreo dal valore di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Premio Keep Dreaming offerto da Marlù dal valore di 7000 euro a ciascun finalista.

Dove vedere la diretta in tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta su Canale 5 sabato 18 marzo a partire dalle 21.30 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, noi di Soundsblog vi terremo aggiornati minuto per minuto con il nostro liveblogging.