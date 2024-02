Chi sarà ammesso al serale di Amici 2024 dopo Dustin e Gaia? A questa domanda potremmo trovare una risposta domenica 18 febbraio, a partire dalle 14, su Canale 5. Ma oggi, eccezionalmente venerdì 16 febbraio, si sono tenute le registrazioni della puntata e, grazie all’account X di Amicii_news, vi daremo tutte le anticipazioni su quello che vedremo domenica.

Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa (migrata come coach a The Voice Kids e The Voice Senior, in partenza stasera). Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Chi sarà il terzo allievo ad essere ammesso al serale di Amici? Dopo i due ballerini – Dustin e Gaia – toccherà a qualche cantante riuscire a conquistare l’ambita maglia dorata? Durante le puntate dei daytime di questa settimana, abbiamo assistito all’abbandono della scuola da parte di Ayle e al rientro del giovane allievo dopo sua stessa richiesta. Anna Pettinelli ha accolto la domanda del cantante, permettendogli di rientrare all’interno del talent show, nonostante il parere contrario di quasi tutti i suoi colleghi e dei concorrenti di Amici.

Durante la puntata registrata oggi, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

I professori saranno chiamati a decidere chi, tra gli allievi di canto e di ballo della propria squadra, meriteranno un banco in vista della fase finale del talent show. I posti sono limitati e sarà necessario fare scelte che non accontenteranno tutti…

Tra gli ospiti è atteso il ritorno di Angelina Mango, vincitrice del circuito di canto della scorsa edizione e classificatasi al primo posto al Festival di Sanremo 2024 con “La noia”.