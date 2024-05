Vita terremoto è una canzone di Mida presente nel suo Ep “Il sole dentro“, disponibile dal 17 maggio 2024. Il cantante è arrivato tra i finalisti di Amici 2024, pronto a giocarsi la vittoria con Sarah, Petit e Holden nella categoria Canto. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Clicca qui per il visualizer video di “Vita terremoto” di Mida.

Ecco il testo della canzone “Vita terremoto” di Mida.

E c’ho paura pure questa sera

Ho paura di stare da solo

Con i miei brividi sulla schiena

È una vita terremoto

Fancul0 se non sono cool

Tu baby scendi, sono giù

Che poi

Ma io sbaglio sempre sul finale

A volte sembra che ho un talento a farmi male

Dirò: te l’avevo detto

Avevo ragione

Io che cosa ne so, ma per favore

Qui fuori fa una gara a chi si sente più buono

Non dirmelo tu chi cazz0 sono

Ma se cade il sole

Tu fattene una ragione

Tra tutte queste persone

Ormai non lo sai

E c’ho paura pure questa sera

Ho paura di stare da solo

Con i miei brividi sulla schiena

È una vita terremoto

Sì, ma dai, non è poi così male

Io vedo il mare da una popolare

Io vivo male, tu sei bipolare

Potrei litigare il giorno di Natale

Sia dura dura

Tu sei pura pura

Sei la mia new wave, come i Duran Duran

Sembra inutile, tu mi hai preso come un fulmine

Ma se cade il sole

Tu fattene una ragione

Tra tutte queste persone

Ormai non lo sai

E c’ho paura pure questa sera

Ho paura di stare da solo

Con i miei brividi sulla schiena

È una vita terremoto

Ma tu scusami per ieri sera

Forse è vero che non so chi sono

Che non so se ne varrà la pena

È una vita terremoto