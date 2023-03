Il serale di Amici 2023 inizierà sabato 18 marzo, a partire dalle 21,30 circa, su Canale 5. Il programma, come sempre, sarà precedentemente registrato – ad eccezione della finale che includerà il televoto- e vede tre nuovi giudici protagonisti del talent show: Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. Cambio della guardia dopo la presenza fissa, nelle ultime edizioni, di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. L’ultima puntata dello speciale pomeridiano è andato in onda domenica 12 marzo e ha visto la formazione completa della classe. Oggi, a partire dalle 16,10 circa, andrà in onda il consueto daytime e noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro liveblogging.

La nuova classe di Amici 2023 è composta da 15 allievi, tra cantanti e ballerini. Nella puntata di domenica 12 marzo, sono stati esclusi dal serale un cantante e una ballerina. Niveo, volto del team di Lorella Cuccarini, non ha convinto gli insegnanti e nemmeno Benedetta che, però, potrà restare all’interno della scuola e ballare insieme a Mattia. In questo modo, non ci saranno eventuali problemi con ballerine esterne (sempre per la questione vicinanza/Covid 19).

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata del daytime a partire dalle 16. Nella puntata di oggi, sicuramente assisteremo alle reazioni degli allievi dopo le decisioni degli insegnanti. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano sono stati chiamati ad esprimersi dopo le esibizioni dei concorrenti e decidere chi sarebbe stato meritevole di occupare i 15 banchi disponibili. Ad essere esclusi, appunto, Niveo e Benedetta.

Amici 2023, gli allievi del serale

I cantanti ammessi sono:

NDG e Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena, Samu e Megan per la squadra di Emauel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro