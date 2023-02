Oggi, domenica 5 febbraio, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il corpo insegnante di Amici che sta seguendo il percorso degli allievi in vista della fase serale del programma è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza.

I docenti sono chiamati a confermare la maglia degli alunni dopo le varie esibizioni, prendere decisioni in base al loro rendimento e al loro comportamento tenuto all’interno della scuola, lanciare sfide nei confronti di allievi di team opposti non meritevoli di restare nella scuola, in questa fase del programma, assegnare anche la maglia d’oro del serale. Fino ad oggi, solo Alessandra Celentano ha assegnato il banco del serale ai suoi allievi, Ramon e Isobel.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del pomeridiano domenicale del talent show?

Amici 2023, ospiti puntata 5 febbraio

Ospite della puntata di domenica 5 febbraio ad Amici 2023 è Bresh che canta il suo nuovo singolo, “Guasto d’amore” che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi.

Giudici di canto saranno Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per quanto riguarda la danza, invece, torna Rossella Brescia.

Amici 2023, puntata 5 febbraio, anticipazioni

Tra le poche news, vi anticipiamo la sfida di Samu (che finalmente avverrà) e un cantante che, arrivando primo, non otterrà comunque la maglia del serale.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

