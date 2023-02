Amici 2023 torna domenica 5 febbraio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come riportato dall’account Twitter di Amicii_news, ospite in studio il rapper Bresh che canterà il brano “Guasto per te”. Giudici di canto saranno Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per quanto riguarda la danza, invece, torna Rossella Brescia.

Partiamo dall’attesa -e più volte rimandata- sfida di Samu che si trova a confrontarsi con Mattia Fasan. E il ballerino di Amici 2023 ha la meglio, restando nella scuola e puntando alla maglia del serale.

Alessandra Celentano ha invitato Maddalena a fare quel clic in più per riuscire ad arrivare al serale e convincerla fino in fondo.

Mattia è assente in questa puntata.

Passiamo alla gara di canto: Niveo non ottiene la maglia del serale da parte di Lorella. Primo posto per lui dopo aver cantato “Ma che freddo fa”. Ultima posizione, invece, per Wax.

Maria De Filippi ha parlato del caso legato a Capodanno, con Wax, spiegandogli che se l’è presa con lui perché ha delle qualità e del bene da dimostrare. E ha invitato il rapper a non colpevolizzarsi troppo perché non è stato solo lui al centro dello scandalo.

Alessio ha vinto una sfida per il ballo mentre Angelina quella per il canto, con due premi a parte.

Megan ha deciso di affidarsi a Emauel Lo e non più a Raimondo Todaro che era stato il suo insegnante fino a quel momento.

Piccolo G e Federica sono i due concorrenti con l’inedito più ascoltato

Appuntamento domenica 5 febbraio per seguire la puntata di Amici 2023 dalle 14 su Canale 5.