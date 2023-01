Oggi, domenica 29 gennaio 2023, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventiduesima edizione.

Il corpo insegnante di Amici che sta seguendo il percorso degli allievi in vista della fase serale del programma, sempre più vicina, è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza.

I professori, in questa fase del programma, sono chiamati a confermare la maglia dei loro rispettivi alunni dopo le varie esibizioni, prendere decisioni in base al loro rendimento e al loro comportamento tenuto all’interno della scuola, lanciare sfide nei confronti di allievi non meritevoli di occupare il banco e assegnare la maglia d’oro del serale.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del pomeridiano domenicale del talent show?

Soundsblog, ovviamente, seguirà minuto per minuto, anche questa puntata.

Amici 2023: puntata di oggi 29 gennaio, ospiti

Gli ospiti dello speciale di oggi, che giudicheranno le gare di canto e di ballo, sono Rocco Hunt, Anna Pettinelli, Alex Britti e Sergio Bernal.

L’ospite musicale, invece, sarà l’ex allievo di Amici, Alex W., che si esibirà insieme al gruppo britannico, Sophie and the Giants, con il loro nuovo singolo dal titolo Dire, fare, curare.

Amici 2023: puntata di oggi 29 gennaio, anticipazioni

Lo speciale che va in onda oggi è stato registrato mercoledì 25 gennaio 2023. Di seguito, potete leggere tutte le anticipazioni.

Nel corso di questa registrazione, sono stati eliminati due allievi e un nuovo allievo ha fatto il proprio ingresso nella scuola.

Amici 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.