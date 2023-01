Amici 2023 torna domenica 22 gennaio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ecco le anticipazioni di Amicii news su Twitter. Partiamo dalla sfida congelata di Samu. Da quanto emerso, Alessandra Amoroso ha chiesto un banco in più per Paky, nella sua squadra. Quindi Samu sarà in sfida, con un altro ballerino, la prossima settimana.

Si passa alla classifica di canto che ha visto trionfare Aaron. Primo posto per lui. Ospite e giudice della gara di canto è Gerry Scotti.

Per la classifica di ballo, invece, a giudicare sono Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna. Primo posto per Isobel. E la ballerina ottiene la maglia per il serale, datale da Alessandra Celentano.

Assente, in studio, Gianmarco. Non è stato svelato il motivo durante la puntata di Amici 2023.

Ci sarà anche una sfida per poter ballare ad un concerto di Achille Lauro. Vince Samu. A giudicare è stato Garrison.

Si passa ad un’altra importante occasione: registrare il video ufficiale per il proprio inedito. Ad avere la meglio è Cricca che potrà così registrare la clip per il brano “Se mi guardi così”.

C’è tensione tra Raimondo Todaro e il suo allievo Mattia che si è recato da Alessandra Celentano durante la settimana. E ha detto No al compito assegnato dalla collega al ballerino.

Ernia ospite della puntata di Amici 2023 domenica 22 ottobre: canta il singolo Bella fregatura.

Nessun riferimento a quanto avvenuto a Capodanno 2023...