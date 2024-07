Calcutta in concerto a Milano, Ippodromo Snai San Siro, 17 luglio 2024: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare

La scaletta di Calcutta in concerto a Milano, 17 luglio 2024: orario e come arrivare all’Ippodromo

Appuntamento stasera, 17 luglio 2024, all’Ippodromo Snai San Siro per il Milan Summer Festival con il concerto di Calcutta.

Dopo il successo del tour europeo da poco conclusosi, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, Calcutta torna in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, “Relax”, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare all’Ippodromo Snai a Milano.

La scaletta di Calcutta in concerto all’Ippodromo Snai San Siro

Coro

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

Frosinone

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 luglio 2024.

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro a Milano

In Auto

Dall’Autostrada A1 (da Sud):

Prendi l’uscita per Tangenziale Ovest.

Continua sulla Tangenziale Ovest e prendi l’uscita per Milano/Via Novara.

Segui le indicazioni per Milano Centro e continua su Via Novara.

Prosegui dritto su Via Harar, poi su Via Patroclo.

Svolta a destra su Piazzale dello Sport per raggiungere l’Ippodromo.

Dall’Autostrada A4 (da Est o Ovest):

Prendi l’uscita per Milano Certosa.

Continua su Viale Certosa.

Prendi l’uscita per Milano Centro/Viale Certosa.

Continua su Viale Certosa e poi su Viale Renato Serra.

Svolta a sinistra su Piazzale Lotto, poi continua su Via Achille e infine su Piazzale dello Sport.

Con i Mezzi Pubblici

Metro:

Prendi la Linea M5 (Lilla) della metropolitana e scendi alla fermata San Siro Ippodromo. L’Ippodromo è a pochi minuti a piedi dalla fermata della metropolitana.

Autobus e Tram:

Puoi prendere l’autobus 49 che passa per diverse fermate in città e scendere alla fermata San Siro Ippodromo M5.

Alternativamente, prendi il tram 16 e scendi alla fermata Piazza Axum, che è vicino all’ingresso dell’Ippodromo.

Indicazioni aggiuntive

Parcheggio: Se arrivi in auto, ci sono vari parcheggi disponibili nelle vicinanze dell’Ippodromo.

Biglietti dei mezzi pubblici: Assicurati di avere un biglietto valido per viaggiare sulla metropolitana e sui tram. I biglietti possono essere acquistati nelle stazioni della metropolitana, nelle edicole o tramite app mobile.