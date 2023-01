Amici 2023 torna domenica 29 gennaio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ecco cosa è successo, in base a quanto emerso dalle anticipazioni di Amicii_news su Twitter. Ospite di canto sarà Alex Wise con Sophie and The Giants per presentare il brano Dire, fare, curare, uscito pochi giorni fa.

Partiamo dai nomi dei giudici della classifica di canto che, in questa puntata sono Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti.

Il giudice di ballo è Sergio Bernal.

La sfida di Samu è stata nuovamente rimandata perché lo sfidante è indisposto.

Due le eliminazioni di questa puntata di Amici 2023: Vanessa e Samuel. NDG, invece, è assente nella puntata perché influenzato.

Nella classifica di canto, ad avere la meglio, è stato Piccolo G che si ritrova primo nella classifica finale. Porta la maglia davanti a Rudy Zerbi ma il suo professore non vuole ancora assegnargli la maglia del serale. Wax invece è stato criticato dai giudici e difeso da Arisa per la sua interpretazione.

Si torna a Gianmarco che deve eseguire il compito assegnatogli da Raimondo Todaro, L’insegnante si scontra con Alessandra Celentano.

Todaro ha sostituito Samuel con un nuovo ballerino, Alessio Cavaliere. Per Samuel, grazie alla Celentano, si è aperta la porta dell’Accademia di Monaco di Baviera.

La puntata di Amici 2023 andrà in onda domenica 29 gennaio dalle 14 su Canale 5.