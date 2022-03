Amici 2022, anticipazioni serale 26 marzo. Ecco cosa succederà nella seconda puntata del talent show, in base alle indiscrezioni emerse in queste ore. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite nella lettura degli spoiler.

Saranno due gli allievi eliminati in questo appuntamento di Amici 2022. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. Giudici Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

La scorsa settimana, ad abbandonare il programma sono stati Alice e Gio Montana.

Dalle prime indiscrezioni dell’account Twitter Amici News, scopriamo che Irama è l’ospite di questa seconda puntata.

Il primo eliminato è Calma mentre al ballottaggio finale finiscono Christian e Crytical,

(in aggiornamento)

A seguire, vi ricordiamo il regolamento di Amici 2022: