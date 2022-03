Amici 2022, anticipazioni sabato 19 marzo. Chi sarà eliminato? Lo potete scoprire qui, in base alle indiscrezioni sulla prima puntata. Se non volete rovinarvi la sorpresa, quindi non andati avanti con la lettura.

Confermati i giudici della scorsa edizione: Stash, Stefano Di Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tra cantanti e ballerini, i gruppi sono stati divisi in squadre: Celentano/Zerbi, Peparini e Pettinelli, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

La prima puntata di Amici 2022 andrà in onda sabato 19 marzo a partire dalle 21.15 circa. Dalle prime indiscrezioni, sembra che ad essere eliminata sarà la ballerina Alice. In ballottaggio Christian e Gio Montana. Uno di loro sarà eliminata ma lo scopriremo solo durante la messa in onda di sabato. Il pubblico è andato a casa e la decisione finale verrà svelata ai due diretti interessati, mentre saranno in casetta.

A seguire, grazie al profilo Twitter “Amici news”, ecco le altre anticipazioni.

Si parte con Albe contro Luigi. E vince Luigi. Poi John Erik contro LDA: a trionfare è il ballerino

Nella prima manche a vince a rischio eliminazione sono Albe, Dario e Alice. Ad essere eliminata ufficialmente è Alice.

Nella seconda manche Alex contro Luigi, vince Luigi. Poi Leonardo VS Sissi e vince la cantante. A rischio eliminazione Christian, Nunzio e Sissi. Christian candidato a rischio eliminazione.

Terza manche a rischio eliminazione è Gio Montana che, quindi, si sconterà con Christian. Uno di loro dovrà dire addio al programma.

A seguire, vi ricordiamo il regolamento di questa edizione di Amici: