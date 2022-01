Amici 2022 parte oggi con la prima puntata dell’anno, in onda oggi, 9 gennaio, con un nuovo appuntamento, come di consueto, alla domenica, su Canale 5, dalle 14. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. Presenti i docenti di danza (Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro) e gli insegnanti di canto (Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli) pronti a giudicare e commentare la settimana appena trascorso dei ragazzi all’interno della casa. I concorrenti in gara dovranno meritare di essere riconfermati dopo le esibizioni concordate o le sfide in programma. Giudice speciale di questa puntata sarà Arisa, con il compito di valutare e giudicare le esibizioni dei cantanti attraverso le interpretazioni di cover. Chi sarà il preferito e chi finirà ultimo in classifica? Per la cantante è un ritorno dopo la presenza nella precedente edizione come insegnante di canto (e dopo aver trionfato a Ballando con le stelle, in questi ultimi mesi).

Ospite della puntata di Amici 2022 di oggi sarà anche Coez che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco “Volare” e il singolo “Come nelle canzoni“.

Qui sotto tutte le anticipazioni della puntata, registrata sabato 8 gennaio:

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata di Amici 2021 con la nostra consueta diretta liveblogging dalle 14. Vi aspettiamo!

Vi ricordiamo, inoltre, il regolamento di questa edizione: