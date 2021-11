Come nelle canzoni è il titolo del nuovo singolo di Coez, disponibile da venerdì 5 novembre 2021.

La canzone segue i precedenti pezzi già rilasciati, “Wu-Tang” e “Flow Easy”, con cui il cantautore è tornato a due anni dall’ultimo progetto discografico “È sempre bello”. Con “Wu-Tang”, l’artista è tornato alle sue origini musicali vicine al freestyle e all’hip-hop e con “Flow Easy” è emerso -invece- il suo lato più romantico- Si cambia registra con il brano “Come nelle canzoni” che racconta un altro approccio musicale dell’artista.

Ecco cosa ha dichiarato del brano Wu-Tang:

“Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni introspettive a pezzi da un impatto più violento senza mai perdere di credibilità, forse questo pezzo in particolare prende ispirazione da Song 2 dei Blur dove Damon Albarn sul ritornello cantava “when i feel heavy metal”. Ho pensato di tradurre tutto in un linguaggio più simile al mio mondo di appartenenza, e io quando ascolto il Wu-Tang vado fuori di testa. È partito tutto da un giro di basso che mi ha mandato Ford78, uno dei miei produttori storici, poi la produzione è stata terminata da Sine, altro mio collaboratore di lunga data. È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre”

Coez, Come nelle canzoni, anticipazioni nuovo singolo

“Come nelle canzoni” è un brano intenso, onesto e senza filtri, in puro stile Coez, che mette in luce la scrittura inconfondibile del cantautore, tra frasi claim e perfette descrizioni di sensazioni e stati d’animo che hanno raccontato un’intera generazione, intrappolata tra aspettative e modelli di vita impossibili da raggiungere, e relazioni fragili e in bilico ma che ogni volta lasciano ferite sempre più profonde.

Il singolo parla di una storia d’amore e dei ricordi di una relazione iniziata molto tempo fa, e poi finita.

È una dedica a quella che è stata la propria metà, a cui si è dato tutto e con cui si sono condivisi momenti impressi nella mente: “Con te ho imparato il termine mancarsi”.

Coez ha pubblicato l’ultimo disco nel marzo 2019, E’ sempre bello. Ad anticipare l’album è stato l’omonimo singolo, seguito poi da altri due canzoni estratte, Domenica e La tua canzone.

In Italia ha debuttato al primo posto nella classifica dei dischi più venduti e di maggior successo. Alla fine del 2019, E’ sempre bello è risultato essere il 17esimo disco nella chart annuale.