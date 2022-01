Dopo la pausa delle vacanze natalizie, Amici 21 torna domenica 19 dicembre con una nuova puntata del talent show, condotto da Maria De Filippi. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti di Amici 2022 sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 9 gennaio. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come riportato da Il Vicolo delle news, ecco cosa accadrà. Ospite della puntata di Amici 2022 Coez (che si esibirà) e Arisa che, invece, sarà giudice speciale della gara di cover. Ecco la classifica finale con i voti della cantante: Sissy, Lda, Rea, Alex e Crytical, Aisha, Luigi, Nicol e Albe. In sfida non solo l’ultimo (Albe) ma anche Luigi e Nicol, penultimi.

Alessandra Celentano decide di assegnare la maglia a Cosmary perché la vede migliorata (sebbene abbia ancora tanto lavoro da fare).

LDA e Sissy sono finiti in sfida ma sono riusciti ad avere la meglio entrambi. Rea e Nicol, che erano previste per una sfida, sono state graziate perché, nel corso delle settimane, sono state le ultime a svolgere i compiti assegnati agli alunni.

Vengono mostrate due clip sulle nuove coppie nate all’interno della scuola. Quella formata da Dario e da Sissy e quella, recente, di Alex e Rosmary.

Elena non convince Rudy, il suo insegnante, che decide di sospenderle la maglia e ammette di aver già trovato una possibile sostituta per la giovane cantante. Sembra, inoltre, che non abbia trovato un produttore per il suo inedito.

La Celentano trova migliorata Serena ma critica Christian perché troppo uguale a se stesso. Mattia, Cristiano e Carola non hanno ballato perché sono infortunati.

Alice è una nuova ballerina voluta, con un banco in più, da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini.