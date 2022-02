Amici 2022 torna domani, 20 febbraio, con il consueto speciale pomeridiano. La puntata è stata registrata oggi, nel pomeriggio di sabato 19 febbraio. Ed ecco tutte le anticipazioni su quello che vedremo, domani, in onda dalle 14. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura…

Partiamo dai nomi che sono stati già ammessi al serale: Michele e Dario (ballerini), Alex e Sissi (cantanti). Oggi scopriremo se qualcun altro si aggiungerà a loro…

Carola, allieva di Alessandra Celentano, ottiene l’agognata maglia per il serale. Si aggiunge così un’altra ballerina. Ed è l’unico nome che sarà confermato in puntata…

Ospiti della puntata Michele Bravi ed Elodie, giudice della gara cover. Nella classifica ecco le posizioni: LDA e Aisha, Crytical, Luigi. Quarto posto Albe e Calma a rischio eliminazione.

Nella gara di ballo, invece, ultimi Carola e Nunzio, new entry del team di Raimondo Todaro. LDA e Luigi non sono stati ammessi al serale da Rudy Zerbi che ha pubblicamente dichiarato che non manderà nessuno dei suoi allievi al serale fino all’ultimo appuntamento pomeridiano della domenica di Amici 2022.

Assente in studio Raimondo Todaro che si è collegato da casa, senza spiegazione ma probabilmente isolamento fiduciario. Christian era presente in studio ma non ha ballato perché si è infortunato.

Gio Montana è un nuovo cantante voluto da Anna Pettinelli nella sua squadra. Il ragazzo è stato esonerato dalla sua insegnante nelle gare di cover. Lei, infatti, ha voluto che preparasse il suo inedito ma, durante l’esibizione, ha sbagliato le parole del pezzo. E’ nata una discussione con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, contrari alla scelta della collega.

Albe è finito all’ultimo posto nella gara di cover ma, nonostante questo, la sua insegnante ha deciso di non eliminarlo. In passato aveva detto che, in quel caso, non avrebbe potuto fare diversamente che eliminarlo da Amici 2022. E invece così non ha fatto, provocando la dura reazione di Rudy Zerbi…