La puntata di Amici andata in onda il 16 gennaio 2021 era in diretta, rispetto alle precedenti, registrate. Il motivo era legato al televoto e alle preferenze del pubblico che è stato chiamato a votare per il preferito. Tutti i cantanti in gara, infatti, si sono esibiti con il loro inedito, un brano a scelta, per ottenere la possibilità di essere pubblicati, in streaming, con il pezzo. Una sorta di vero step iniziale per le loro carriere, indipendentemente dal passaggio al serale o, guardando lontano, alla vittoria di questa edizione del talent show.

Ma proprio questa prima classifica, serviva soprattutto a dare una visione reale e attuale del gradimento del pubblico sia per il professori (Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi) sia agli stessi alunni di canto.

Gli ultimi posti nella classifica sono stati occupati da Arianna, Evandro e Leonardo.

Nella puntata di oggi, 21 gennaio 2021, nella striscia del quotidiano in onda su Canale 5, abbiamo ascoltato la decisione (e la richiesta) di Rudy Zerbi che ha invitato i tre ragazzi agli ultimi posti ad esibirsi -con inedito e cover- per scoprire chi, tra di loro, è il meno amato e preferito dal pubblico.

Questa classifica, data dal televoto che è stato aperto proprio oggi, provocherà una conseguenza per il meno preferito dei tre. Non si sa ancora cosa accadrà, se ci sarà una sfida (immediata o meno), un’eventuale eliminazione immediata. In ogni caso, come spiegato da Maria De Filippi in collegamento, il verdetto lo scopriremo solamente sabato pomeriggio.

Leonardo LaMacchia ha scelto di cantare “Il Natale e l’estate“, il suo inedito.

“Sto imparando un po’ di più a contare su me stesso, sulle mie forze, sto iniziando a dirmi che posso farlo. Se dovesse andare a male sarà un rimboccarsi ancora di più le maniche e continuare a lavorare tantissimo”

Dopo di lui si è esibita Arianna che ha ammesso di non sentirsi pronta a portare il suo inedito perché non si sente ancora al cento per cento e ha, così, optato per la cover di “Quando finisce un amore”.

Infine, Evandro ha optato per il suo brano, Guacamole.