La puntata del daytme di Amici 2021 in onda martedì 7 dicembre continua sul tema del disordine nella casetta e dei provvedimenti disciplinari da prendere per i concorrenti, da parte degli insegnanti.

Albe sottolinea che le valigie non sono sue ma la roba appoggiata sì.

Mattia alza la mano per giustificarsi: “Ci sono dei giubbotti perché si era rotto l’appendino e li avevamo appoggiati sulla sedia… Sto parlando di quello che sto vedendo ora…”

Raimondo Todaro interviene: “Se la produzione ci ha mostrato questo video non è perché sia una circostanza di tre minuti… Abbiamo visto tutte le stanze”

Maria specifica che stanno venendo caricate altre immagini delle stanze dei ragazzi di Amici 2021, sia di canto che di ballo.

Rudy Zerbi ammette che continua a pensare al ragazzo che si è presentato in studio per cantare e che consegna pacchi da un mese per avere i soldi da parte per incidere musica.

Anna Pettinelli vuole che Albe si metta a pulire la scuola, lo studio e i bagni della sala relax: “Siccome ci sono persone che lo fanno al posto loro, questa settimana lo farà Albe…”

Albe interviene per chiedere scusa ai compagni e alla produzione ma la Celentano ricorda che le scuse sono inutili se poi questo accade nuovamente.

Veronica Peparini chiede a Dario che non rispetti i turni per dare maggior aiuto ai compagni, a disposizione piena.

Rudy apprezza le scuse di Albe “fino ad un certo punto” siccome sono arrivate dopo l’intervento di Alex, visto anche la punizione data a LDA: “Lo potevi fare prima, mentre facevo il mazz0 a LDA, no?”

“Faccio spesso fatica a dire la cosa giusta e ho aspettato un attimo…” cerca di giustificarsi, il ragazzo, senza apparire convincente.

Vengono mostrate altre immagini del disordine ad Amici 2021 (tra queste, un paio di scarpe vicine ad un piatto ancora da lavare)

I ragazzi possono tornare in casetta, in attesa dei provvedimenti che saranno presi dai docenti.

LDA si lamenta per la sua mancanza di autorità nel non aver insistito con Albe per il disordine lasciato: “Sono un c*glione che non si fa rispettare”

Albe rientra in stanza spiegando a LDA quanto accaduto in studio e assicura che non capiterà più. I compagni criticano, però, il silenzio mantenuto da Albe durante la ramanzina ricevuta da LDA.

Intanto, nella cameretta, nascono discussioni per il disordine tra Rea, Nicol e Aisha. Nicol si lamenta sottolineando che la confusione non dipende da lei. Nasce un confronto perché Rea -secondo la compagna- avrebbe dovuto difendere Nicol dall’accusa di disordine.

Christian e Mattia affrontano Dario e credono che il suo intervento sia stata una parc*lata sul disordine.