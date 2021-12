Nella puntata di oggi del daytime di Amici 2021, viene mostrato un video con il disordine delle stanze dei concorrenti di ballo e di canto. I professori di canto e ballo sono rimasti in studio per assistere alle immagini, davanti agli alunni della scuola. In collegamento, Maria chiede di far entrare un ragazzo:

“Finita la puntata, ci sono stati i casting. Mi sono fermata a vederli, ho visto un ragazzo -Federico all’anagrafe- che farei entrare. Mi ha colpito anche cose che ha detto. Fa il postino, è il suo lavoro. Ufficialmente è il suo lavoro ma è la sua passione. Il suo lavoro è la musica che fa fin da quando era piccolo. Vivo a Torre Angela. Ho iniziato il lavoro di postino da un mese. Guadagno 1200 euro netti più buoni basto. Con gli straordinari guadagniamo qualcosa in più. Mi hanno messo con le macchine a consegnare i pacchi di Amazon. Con il mio primo stipendio, vorrei mettere tutti i soldi nella musica per non pesare ai miei. Con tutto quello che guadagno, ci provo. Papà ci crede molto, mamma è un po’ titubante, l’ha visto come un hobby”

Federico canta il suo pezzo inedito. “Mi sono divertito con l’ansia” ammette dopo essersi esibito. Poi esce dallo studio e viene nuovamente mandato il filmato con il disordine nelle varie stanze.

Rudy fa alzare LDA: “Per me questa cosa è un dolore e una inca**atura forte che mette da parte dischi d’oro, streaming, sostenerti… Mi fa sentire umiliato. E se mi sento umiliato io non so tu come dovresti sentirti. Sento la storia di questo ragazzo che ha parlato e mi rendo conto di quanto valga quello che avete qui dentro per chi è fuori. Non stai rispettando perché te ne freghi, non ti rendi conto e non sai il rispetto di te stesso e degli altri quanto sia importante. O te ne dimentichi. Ti dico la verità, parlo per me, tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti, i bagni, le camere, per tutti”

Niente sfida comunque. Poi lo fa uscire dallo studio di Amici 2021.

“Posso solo dire una cosa? Mi dispiace perché il casino della camera arancione, non sono cose mie… Forse devo insistere ancora di più sull’ordine… A questa persone l’ho detto più volte. Sulle valigie, sì, sono miei perché non so dove metterle…”

Lorella Cuccarini interviene: “Tutti devono darsi da fare… Ritorniamo a distanza di poche settimane sempre sullo stesso punto. Sapete benissimo che ci sono delle regole e non capisco come possa esserci un RESET… Dovete crescere, in fretta”

Anna Pettinelli crede che far pulire casa non serva più e che sia un comportamento da incivile.

“Vorrei pensare ad un provvedimento in accordo con gli altri insegnanti”

Alessandra Celentano li ritiene dei ragazzini viziati: “L’ideale per me sarebbe mettervi al posto di quel ragazzo per farvi ricordare cosa vuol dire fare sacrifici… Siete assolutamente fuori luogo… Basta! Crescete un po’!”

Veronica Peparini: “Bisogna avere rispetto, la disciplina parte da questo”.

Raimondo Todaro: “Christian e Mattia sono recidivi. Eravate i più disordinati. In questo caso il 66% della stanza siete voi due, non credo sia solo Dario. Sono d’accordo con Rudy, dei provvedimenti vanno presi. Vi piace la parte famosa di Amici… Io vorrei togliere Internet a loro due. Possono chiamare casa col telefono fisso. E vorrei avere più tempo per ragionarci sopra”

Alex: “Mi assumo la responsabilità di quello che faccio e dico, non ho fatto casino nella mia stanza. Siamo io e Serena a prendere le redini delle pulizie. Non mi piace che il mio nome si lì perché io non faccio parte di quello. So di non aver sporcato nulla”.

LDA dice “Non sono io”, idem Alex. “Quella roba è tua, Alberto?” chiede la Pettinelli. La puntata di Amici 2021 finisce qua.