Nella puntata dello speciale pomeridiano di Amici 2021 registrato per domenica 10 ottobre 2021, Inder era stato sospeso della sua maglia a causa di alcune infrazioni reiterate del regolamento. Il giovane cantante era stato così messo in un limbo dalla sua insegnante, Anna Pettinelli, delusa dal comportamento dell’artista, dopo aver avuto un confronto con lui pochi giorni prima della puntata. Ma, a sorpresa, nel daytime del 13 ottobre, Inder ha ricevuto una busta rossa che conteneva proprio la decisione della sua eliminazione del programma.

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi si sia sentita presa in giro da tuo comportamento. Chiedevi scusa con una inutile finta, visto il comportamento nelle ore successive. Avevi da parlare al telefono e arrivare in ritardo alle lezioni… E’ per questo tuo evidente disinteresse che non mi sentito di rappresentarti più come prof. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa a meno che uno degli altri prof non vogliano nella loro squadra. In bocca al lupo, Anna Pettinelli”