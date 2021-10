Nella puntata di oggi del daytime di Amici 2021, è arrivata, improvvisamente, una busta rossa. Dopo averla recuperata, i ragazzi si sono radunati sulla gradinata per aprire la missiva e hanno scoperto che era indirizzata a Inder. Il cantante ha scoperto, così, di essere stato eliminato dal Anna Pettinelli che lo aveva scelto per il suo team:

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi si sia sentita presa in giro da tuo comportamento. Chiedevi scusa con una inutile finta, visto il comportamento nelle ore successive. Avevi da parlare al telefono e arrivare in ritardo alle lezioni… E’ per questo tuo evidente disinteresse che non mi sentito di rappresentarti più come prof. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa a meno che uno degli altri prof non vogliano nella loro squadra. In bocca al lupo, Anna Pettinelli”