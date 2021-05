Amici 2021, chi sarà il vincitore di questa edizione? La risposta la sapremo sabato 15 maggio con l’ultima puntata del talent show, in diretta, a partire dalle 21.30 circa. L’appuntamento con il nome del trionfatore avverrà anche attraverso il televoto, dopo le settimane precedenti con la giuria come unico elemento decisivo per decretare chi sarebbe stato eliminato nel corso della registrazione. Sabato, invece, avrà la parola anche il pubblico da casa per scegliere il trionfatore della categoria Canto e di quella Ballo.

I finalisti in gara ad Amici 2021 sono Aka 7even, Sangiovanni e Deddy per il circuito del Canto mentre Alessandro e Giulia per quello della danza. Per ogni settore ci sarà il vincitore fino a quello finale, di questa edizione di Amici.

In base a quanto emerso dal regolamento di Amici 2021, ci sarà una somma di preferenza da parte della giuria e da parte del televoto. I 5 talenti in gara si metteranno alla prova con una serie di sfide. Alcune potrebbero vedere la metà delle preferenze affidate alla giuria tecnica e metà al televoto. Ma è possibile che possa essere solo il pubblico o solo la giuria a poter decidere l’esito di alcuni confronti.

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza. Entra nella scuola presentando l’inedito “Guccy Bag” rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi sia dalla Pettinelli ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi. Grazie ad Amici pubblica tre inediti “Guccy Bag”, prodotto da Bias, “Lady”, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila copia vendute, e “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias.

Deddy, nome d’arte di Dennis, cantautore, autodidatta, classe 2001, nato a Torino. Entra ad Amici a scuola iniziata vincendo una sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa costretto a lasciare il talent. Il brano con cui vince la sfida è “Parole a caso” performance non meritevole di maglia secondo la prof Pettinelli perché a suo parere Deddy ricalca troppo le orme di altri artisti già affermati. Pubblica gli inediti “Il cielo contromano”, “Parole a caso” e “Ancora in due”, tutti e tre prodotti da Michele Canova.

Aka7even, nome d’arte di Luca, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). Entra ad Amici nel team Pettinelli presentando il suo inedito “Yellow”. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina. “Yellow” e “Mi manchi” sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Giulia, classe 2002, nata a Roma. Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del moderno ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott e viene scelta dalla Prof Veronica Peparini. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa.