Amici 2021 torna, con la nuova puntata, oggi pomeriggio, 3 ottobre, dalle 14, su Canale 5, con una nuova puntata. Anche in questo appuntamento, i concorrenti dovranno essere confermati dai loro professori dopo una serie di prove ed esibizioni. Inoltre, non mancheranno possibile sfide.

Nelle prime due puntate di Amici 2021, è stata formata la classe con le “leve”, da parte dei professori, chiamati a poter interrompere o assegnare nuovamente il tempo necessario ai ragazzi per esprimersi al meglio durante il casting. Nel corpo docenti, come ormai noto, due novità in ad Amici 2021: Arisa non tornerà (ahimè) dietro al bancone e quindi Lorella Cuccarini ha abbandonato il ruolo di insegnante di danza per passare a quello di canto. E, al suo posto, direttamente da “Ballando con le stelle”, ecco Raimondo Todaro come docente di ballo.

In questa puntata ci sarà una sfida tra un ballerino nuovo scelto da Veronica Peparini contro Carola, della squadra di Alessandra Celentano. E LDA dovrà scoprire se la felpa- per il momento sospesa- sarà confermata.

