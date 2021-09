Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 2021 in onda mercoledì 29 settembre. Ormai, come noto, il programma andrà in onda fisso alla domenica pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5. Dopo anni, quindi, il talent show abbandona lo slot del sabato per spostarsi esattamente 24 ore dopo. E, al posto del talent show, la nuova edizione di “Scene da un matrimonio”, condotto da Anna Tatangelo.

Amici 2021, Cosa è successo nel daytime di mercoledì 29 settembre?

Veronica Peparini aveva scritto una comunicazione per la classe:

“Ho visto un ballerino molto bravo, Dario. Credo sia giusto che vada in sfida contro Mirko“.

Alessandra Celentano assicura al ragazzo che chiederà alla produzione di annullare la sfida perché il concorrente della docente ha la maglia sospesa e perché interrompe un percorso di crescita.

“In seguito alla decisione di Veronica Peparini della sfida di Mirko contro Dario e tenuto conto della protesta di Alessandra Celentano, la produzione ha esaminato la situazione. Mai, prima, un concorrente con la maglia in sospeso ha dovuto affrontare una sfida. Rifiutata quindi la proposta di Veronica Peparini“

L’insegnante, però, potrà scegliere di sfidare un altro ballerino se -in automatico- non verrà assegnato a Mirko un banco d’ufficio.

Carola incontra Alessandra Celentano in sala prova per mostrarle un filmato dove lei ha dichiarato: “Per me ha una qualità di movimento pazzesco, potrebbe sfidare tutti, anche me… Chi vince con un giudice esterno? Credo lui”.

Dopo la decisione della produzione la maestra Celentano vuole incontrare Carola e… #Amici21 pic.twitter.com/tFHopVPDav — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2021

“Ma allora perché non andare tutti a casa, se è arrivato il genio della danza che vince Amici?” provoca l’insegnante. “Sei insicura se pensi che lui sia meglio di te? Mi piacerebbe che una come te si offrisse volontaria in una cosa del genere… Pensi di essere meno di quel ragazzo? Abbi il coraggio di giocartela”

Alla fine, ad andare in sfida contro Mirko, sarà Christian:

“Siamo su due piani diversi e la differenza tra i due non è colmabile. La sfida verrà annullata se la produzione accetterà di aggiungere un altro banco di ballo”.

Interviene Alessandra Celentano che parla a Carola della scelta di Veronica Peparini di mettere in sfida Christina contro Mirko:

“Mi spieghi cosa cambia rispetto al fatto che tu ti possa candidare? Devi offrirti volontaria se pensi che sia giusto che tu lo faccia“

“Penso che sia rischioso offrirmi volontaria di fronte a lui, penso di poter perdere la sfida contro di lui” ammette Carola, scoppiando poi in lacrime al termine del discorso con la sua docente.

Carola ha un momento di sconforto dopo aver parlato con la maestra Alessandra Celentano… #Amici21 pic.twitter.com/yuaJ2x5wg5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2021

Christian, intanto, interviene sottolineando che è giusto che sia lui a sfidarlo, visto la richiesta di Veronica Peparini.

Tommaso, poi, raggiunge Lorella Cuccarini per un collegamento con Michele Canova che ha prodotto il suo inedito.

Tommaso incontra il produttore Michele Canova per ascoltare il suo inedito “Solo per paura” e iniziare a lavorare insieme lui! WOOOW 🤩 #Amici21 pic.twitter.com/KP6bj66xUw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2021

E ascoltano per la prima volta il risultato del pezzo, dopo il lavoro di Canova.