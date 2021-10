Nella puntata del daytime di Amici 2021, LDA è finito nei guai a causa di alcuni suoi comportamenti avuti nelle scorse ore. E proprio quelle sue azioni hanno portato Rudy Zerbi a prendere un severo provvedimento nei suoi confronti…

LDA ha incontrato il produttore D.Whale, interessato a lavorare con lui, mostrato nella puntata di ieri. Ma il giovane cantante oggi è apparso seccato e poco soddisfatto:

“Voglio sforzarmi di trovare il senso, un miglioramento… Quando canto io sento che corro…” si lamenta. Poi, dopo aver ascoltato la versione finale, sbotta con un

“Che schifo!”

Viene richiamato da Rudy Zerbi in sala prove. Il docente di Amici 2021 gli chiede di portare la maglia. Poi domanda:

“Ti chiedo una conferma. Sei lo stesso LDA che il produttore D.Whale per te era un grande, che ti tremavano le gambe solo perché avrebbe prodotto il tuo pezzo? Mi fa venire il dubbio. Quando te lo presento dici quello, passano delle ore, vai in studio e dici quelle cose? Quanti dischi di platino hai fatto tu quando ha iniziato a fare questo lavoro? Contesti un produttore che ha lavorare con buona parte dei più grandi della musica italiana… Lo contesti, all’inizio del lavoro, nemmeno alla fine, dicendo che non condividi e tue scelte“

LDA chiede scusa per il tono usato: “Era solo perché non sentivo più mia la canzone…”. Il tentativo di giustificarsi, però, non ha effetto.

“Di esperienza non ne hai molta… Eri nervoso? Qui dentro te lo fai passare. Ti devi dispiacere per come ti sei comportato. Non capisco se sei sincero… Altro punto. Ti ho assegnato un pezzo di Mengoni. Ti piace? La base che abbiamo scelto non ti piace e la volevi fare al pianoforte… Quello che ti voglio dire è che tu sei qui per fare un percorso dentro alla scuola. Se tu ritieni di sapere già tutte queste cose, liberissimo di fare il tuo percorso- Prendi la valigina e vai fuori di qua. Qui dentro devi fare un percorso diverso. Cosa vuoi fare?”

Al termine del confronto, Zerbi ha concluso:

“La maglia è sospesa. Se nella prossima puntata canterai l’inedito come ti ha detto il produttore o il pezzo di Mengoni con la base che ti ho dato io. In caso contrario, la maglia resta qua e tu sei libero di andare per la tua strada”.