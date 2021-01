In settimana è stata aperta, da Rudy Zerbi, una sfida tra Arianna, Evandro e Leonardo (con televoto aperto) per stabilire chi dei tre è il meno votato da parte del pubblico. E così, se i ragazzi hanno scelto di esibirsi con il loro inedito, Arianna ha preferito mettersi alla prova con una cover. Prima di scoprire la classifica, a prendere parole è stato proprio l’insegnante di canto che ha specificato il senso del contro a tre tanto voluto:

“Siamo qua per aiutare questi ragazzi a fare un passo avanti nella loro carriera. Non siamo insegnanti di solfeggio e di canto. Noi abbiamo un ruolo diverso. Abbiamo un sacco di strumenti: il parere del pubblico, classifiche varie, radio che dicono se li passeranno o meno. Credo sia il nostro dovere e non da un buonismo stucchevole, se Leonardo sarà ultimo io lo eliminerò. Non posso continuare a pensare che sia io l’unico a capire tutto. Se sarà penultimo valuterò comunque delle conseguenze”

Queste le parole di Rudy prima di scoprire il verdetto dei tre cantanti in sfida.

“Vorrei che Arisa e Anna facessero lo stesso tipo di valutazione con i loro ragazzi”

Anna Pettinelli replica:

“Abbiamo, da una settimana, questo strumento. La classifica l’abbiamo sentita dalla scorsa settimana. Le radio non si sono espresse su di loro. Lo strumento delle classifiche e di gradimento è arrivato una settimana fa. Nel caso io mi rendessi conto che Evandro non trovasse il favore del pubblico, le radio non lo passano, trarrò dei dati. Quando sarà il momento sarò la prima a dire che hanno cantato male”

La Celentano è d’accordo con Rudy: “Il riscontro del pubblico è la cosa più importante. Non possiamo non tenere conto di questo”. La Cuccarino sottolinea che hanno già questo strumento con le sfide.

Ma Arisa e Anna non sembrano aver intenzione di seguire l’invito di Rudy Zerbi.

Nella classifica, Leonardo Lamacchia è primo (quindi esente dalle conseguenze di Rudy Zerbi). Secondo posto per Evandro, Arianna terza e ultima.

Il destino di Arianna è nelle mani di Arisa che però non eliminata la cantante:

“Ho superato delle sfide, non credo di aver fatto così tanto schifo” si difende la ragazza dopo le critiche di Rudy.

Arianna canta “Stupida” di Alessandra Amoroso.

“Il canto è qualcosa che esce dall’anima ed emotiva, non puoi pensare di mazzolarla sempre! Quando dici che noi non possiamo insegnare canto, parla per te. Posso sentire la potenzialità di una voce, questa voce c’è” replica Arisa.

“Non ho detto che non possiamo cantare canto. Siamo qua per essere vocal coach?”. Ma Arisa conclude: “Io posso farlo e voglio farlo”.