Arianna ha perso la sfida con Elisabetta, entrata ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Come sottolineato dalla cantante, dopo 4 sfide, un po’ aveva il timore di dover uscire dal talent show. E così, in questa puntata, è stato.

Le due cantanti si sono sfidate in una serie di cover e il giudice esterno, chiamato a commentare le esibizioni, ha preferito la sfidante Elisabetta per essere riuscita a trasmetterle di più durante le performance. Tra i brani interpretati, la stessa canzone “Torna a casa” dei Maneskin,

Rudy ha voluto prendere parola dopo l’annuncio dell’uscita del programma della cantante del team Arisa.

“Ci tengo molto a dirti che quando sarai fuori da qui, vedrai che ti torneranno molto più utili queste 4 sfide piuttosto che tanti Sì e tanti 10…”

Dopo i ringraziamenti di rito, Arianna ha risposto al commento dell’insegnante di canto che aveva più volte espresso perplessità nei suoi confronti:

“Sei stato il peggior incubo, per modo di dire. Ma sei anche la persona che mi ha fatto crescere di più mettendomi alla sfida in continuazione. Essendo la quarta sfida, un pochino me lo sentivo che sarei uscita…”

Poi ha salutato Esa e Ibla, augurando a loro di stare il più possibile all’interno della scuola.

“E’ un gran peccato che tu non abbia concentrato tutto quello che sei nel canto. Se il mondo di Arianna lo concentri in una cosa sola, quel mondo lì è un mondo importante… Arianna si chiudeva in una stanza e mi collegavo con lei, privatamente” ha commentato Maria De Filippi mentre lei salutava, abbracciando, tutti i suoi compagni di classe.

Al termine, un grande abbraccio di gruppo prima di abbandonare ufficialmente la scuola e chiedere, timidamente: