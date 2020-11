Arisa ha voluto mettere Leonardo La Macchia in sfida con Gregory, un ragazzo visto durante i casting. Ha fatto recapitare una busta nella casetta, con la sua decisione:

“Trovo Gregory molto preparato e moderno, mi piace proprio anche per l’immagine fresca rispetto a Leonardo che trovo spocchiosetto, pieno di sé e non disposto a miglioramenti. Vorrei che Gregory sfidasse Leonardo, in squadra con Rudy, e vincesse. P.S. Non lo faccio perché Leonardo ha scelto di lavorare con Rudy e non con me”.

Rudy dissente: “Non lo dico perché non ha voluto lavorare con me… Non l’avrei nemmeno sottolineato se due settimane fa lo volevi… E ora non è più degno di stare qua?”

Arisa si è nuovamente spiegata:

“Posso sembrare incoerente ma non l’ho fatto perché non ha accettato di lavorare con me. Quando ha cantato Dalla, nonostante fosse un brano importante, non mi è arrivato. Quando Anna gli ha detto che la sua esibizione non gli aveva fatto né caldo né freddo, lui ha risposto “Io mi sono emozionato, va bene così”. Sei all’inizio della scuola, mi sarei aspettata un altro atteggiamento. Perché lui deve rispondere così?”

Leonardo crede che il giudizio di Arisa sia stato personale e avrebbe preferito che fosse stato in metto in discussione sul lato artistico.

In questa terza puntata, quindi, Leonardo e Gregory si sono sfidati con il brano di Gino Paoli, “Una lunga storia d’amore” e “L’appuntamento”. A giudicarli è stato Carlo Di Francesco che ha preferito l’allievo già presente nella scuola.

“Complimenti ad entrambi. Ho sempre pensato che, oltre alla voce, cantare vuol dire interpretare. Uno di voi l’ha fatto meglio dell’altro, onestamente penso che questa personalità sia un po’ più a fuoco per Leonardo”

Arisa si è mostrata dispiaciuta per Gregory perché comunque vedeva del talento in lui ma accetta la decisione presa da Carlo Di Francesco al termine della sfida canora.