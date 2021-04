La terza puntata di Amici 20 andrà in onda sabato 3 aprile 2021 ed è stata registrata proprio poco fa. Sul web, quindi, sono emerse tutte le anticipazioni in merito a quanto accaduto. Giudici della puntata, come sempre, Stefano Di Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Le tre squadre si sono sfidate in tre manche che hanno portato a due eliminazioni. La prima è nota, la seconda verrà svelata solo sabato, durante la messa in onda del programma. Se, quindi, non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti nella lettura dell’articolo.

Grazie al profilo Twitter di “Le Emily di quello che tutti vogliono sapere”, vi riportiamo quello che è accaduto nella registrazione. E in molti sperano -purtroppo con poche speranze- che si tratti di un pesce d’aprile…

Inizia la terza puntata di Amici 20 la squadra di Arisa-Cuccarini con il guanto di sfida voluto da Arisa. Raffaele contro Sangiovanni. E vince il primo, Raffaele. Nel secondo confronto, Rosa balla “Ti vorrei sollevare” con Alessandro e Deddy canta una cover. Il punto va a lui. Altro guanto di sfida, Tommaso contro Alessandro. E vince Alessandro.

A rischio, dopo la prima manche, sono Sangiovanni, Enula e Tommaso. Il primo a salvarsi è Sangiovanni, Enula e Tommaso si sfidano fra di loro e il ballerino viene, a sorpresa, eliminato da Amici 20. Arisa lo invita a partecipare ai suoi prossimi videoclip.

Nella seconda manche, Arisa Cuccarini sfidano nuovamente Zerbi-Celentano. Raffaele ancora contro Sangiovanni. Ma questa volta vince Sangiovanni.

Alessandro contro Enula e il ballerino ha la meglio. Martina contro Serena e vince la prima. A rischio Sangiovanni, Deddy e Serena. Sempre salvo per primo Sangiovanni mentre tra Serena e Deddy a rischio eliminazione è Deddy.

Terza manche di Amici 20 che vede sempre Arisa-Cuccarini sfidare, questa volta, Peparini Pettinelli. Guanto di sfida, Samuele contro Alessandro. Vince il primo. Nella seconsa competizione, Aka7eve in competizione con Tancredi. Passa il secondo. Infine Raffaele a confronto con Giulia e lei vince.

A sfidarsi, in ballottaggio, con Deddy è Rosa. E il nome dell’eliminato lo sapremo sabato, nella terza puntata…