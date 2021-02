Si è registrata, nelle scorse ore, una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domani dalle 14 circa su Canale 5. Un appuntamento che, come raccontato, vedrà una eliminazione tra i cantanti. Come sempre, se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura.

Attraverso l’account di Amici News su Twitter, ecco quello che possiamo anticiparvi.

Ad essere eliminato, attraverso una sfida, è Evandro. Esa, invece, ha vinto il confronto e può rimanere nella scuola di Amici.

Tommaso ha potuto finalmente riprendersi la maglia mentre per Leonardo la maglia è stata sospesa perché Rudy non è rimasto colpito dalle sue interpretazioni di oggi.

Raffaele ha cantato, durante la puntata, inserendo le sue barre. Arisa ha apprezzato mentre Rudy è stato molto critico. E’ nata una discussione tra i due insegnanti di canto ed è intervenuta anche il terzo docente, Anna Pettinelli, che ha preso le difese del cantante.

Sangiovanni ha cantato Primavera e Rudy è stato piacevolmente colpito. Assegna un 8 al suo alunno.

Bene anche Deddy che ha interpretato “Eccoti” e ha convinto tutti tranne la Pettinelli che lo ha “accusato” di aver stonato.

Enula ha cantato un brano in inglese e ha conquistato tutti gli insegnanti. Ibla, invece, ha preso 7 e secondo la Pettinelli, invece, è stata più brava e meritevole rispetto a Deddy.

Aka si è messo alla prova con un pezzo in inglese ed è piaciuto. Rosa, invece, non ha potuto ballare perché ha il ginocchio gonfio.

I The Kolors hanno cantato il nuovo singolo, Mal di gola.

Dopo l’eliminazione della settimana scorsa di Arianna nella sfida con Elisabetta, anche Evandro ha dovuto abbandonare, quindi, il suo banco nel talent show. Una competizione che era già prevista la settimana scorsa ma che è stata poi rimandata di sette giorni. E, purtroppo, l’esito è stato negativo per il ragazzo già presente nella scuola.