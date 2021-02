Nella puntata di Amici 20 in onda oggi 3 febbraio 2021, Anna Pettinelli ha espresso i suoi dubbi sulle qualità vocali di Esa Abrate. L’insegnante di canto, durante la puntata prevista per il pomeridiano di sabato, dopo aver sentito interpretare “Dimmi“, il suo inedito, ha commentato così:

Esa, dopo la puntata, si è sfogato con i compagni:

“Io questa cosa non la capirò mai. Poteva inventarsi mille cose… non mi piace la tua voce, cosa mi trasmetti, il tuo pezzo… Ma non una cosa che è oggettivamente sbagliata. Con altri che sono tre volte peggio di me. Ma ci senti o cosa? Se mi vieni a dire che sono stonato come una campana, è una cosa proprio non vera, allora non ci senti proprio. Ma che cazz* dici? Odio quando la gente dice cose non oggettivamente vere. Se hai bisogno di buttarmi giù puoi dirmi mille altre cose. Fai una tripla figura di mer*a perché non senti quello che faccio in settimana. Io so se sono stonato o no. Non è una questione di opinioni, questa. Mi viene difficile stonare, mi viene proprio difficile. A me le cazzate non me le dici”.