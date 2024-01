Domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Anche in questo quindicesimo appuntamento, gli insegnanti di Amici, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (docenti di canto) e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo (docenti di danza) metteranno alla prova il talento e le capacità dei 17 allievi attualmente presenti nella scuola, attraverso gare, compiti e sfide. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, cliccando qui.

Amici, anticipazioni puntata 14 gennaio 2024

Ospiti della puntata di domenica 14 gennaio 2024 saranno Anbeta e Samantha Togni, giudici della gara di ballo, e Arisa, chiamata a dare una sua opinione sugli allievi di canto.

Alberto Urso tornerà nel programma che l’ha visto trionfare per presentare il suo nuovo singolo, “Mille domande”, mentre ritroveremo anche Matteo Romano, pronto a interpretare il brano “Assurdo”.

Come in ogni appuntamento speciale della domenica, verranno stilate due classifiche, una per il canto e una per il ballo, con il rischio di ritiro o sospensione della maglia per l’ultimo posizionato.

Nel corso della settimana, durante il daytime di Amici, ci sono stati anche due ritiri inaspettati, quelli di Mew e di Matthew. I due giovani cantanti hanno voluto abbandonare il programma “per motivi personali”. Queste le poche parole che hanno accompagnato “la sparizione” degli allievi all’interno del talent show, dando il via a ipotesi e congetture varie che non hanno trovato una risposta ufficiale.

Clicca qui per leggere tutte le anticipazioni sulla puntata di Amici 2024 in onda domenica 14 gennaio.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Amici di domenica 14 gennaio 2024 a partire dalle 14 su Canale 5 oppure sul sito MediasetInfinity, in streaming. Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto e puntale liveblogging, minuto per minuto.