Amici 23: Sarah è la vincitrice, al secondo posto la ballerina Marisol

Sarah vince la ventitreesima edizione di Amici. Dopo Angelina un’altra donna vince il talent show di Canale 5 e lo fa dopo una combattuta finalissima (QUI il live di Alberto Graziola) insieme alla ballerina Marisol.

La finale di Sarah

Ripercorrendo la cronistoria di questa finale: Nella prima manche, ognuno dei 4 finalisti ha potuto cantare il proprio inedito. Sarah ha aperto le danze cantando Sexy Magica, uno dei suoi brani contenuti in “Sarah” l’EP uscito ieri, venerdì 17 maggio, con l’etichetta Warner Music Italy. Sarah riesce a superare il primo step e si porta avanti con Petit e Holden, mentre Mida viene eliminato.

Riesce a superare anche la seconda manche contro Petit e Holden con quest’ultimo che non riesce ad acciuffare il posto per la manche successiva, quella decisiva.

Nella terza manche si è esibita in Punteria di Shakira e l’ultimo successo dei Coma_Cose Malavita.

Ai giornalisti afferma “Mi piace fare tutto per mescolare più modi possibile per essere quella che sono, sono un insieme di tante cose”, di lì a poco arriva il sorprendente verdetto del suo passaggio alla finalissima con la sconfitta di Petit che le dà di diritto la vittoria per il circuito canto.

In finalissima, dopo la sfida tra Dustin e Marisol (vinta da quest’ultima), se la vedono Marisol e Sarah.

Sarah ha cantato Mappamondo, Disco (brano di Ditonellapiaga), Splendido splendente (di Rettore) ed infine il suo primo brano cantato ad Amici.

Con la vittoria (QUI il video), a Sarah va il premio di 150.000 euro.

Il percorso di Sarah ad Amici

Giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici 23. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti tra cui Touché, “Viole e violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”.

Da ieri, venerdi 17 maggio, è uscito il suo EP, dall’omonimo titolo “Sarah” con Warner Music Italy.

Amici 23, tutti i premi

Marisol vince il premio della critica.

Petit vince il premio speciale di Amici per la comunicazione.

Il premio delle radio è andato a Holden, mentre Sarah aprirà il Future Hits Live 2024 il 31 maggio al Foro Italico di Roma.

Il Premio speciale Spirito Libero a Dustin

Il premio Keep Dreaming Marlù è stato vinto da tutti i finalisti