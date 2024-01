Giovedì 11 gennaio si terranno le registrazioni della nuova puntata di Amici 2024, in onda domenica 14, a partire dalle 13.55 su Canale 5. Il talent show torna con il secondo appuntamento del nuovo anno. Oggi vi riportiamo tutte le anticipazioni. L’appuntamento con il talent show sarà registrato oggi. Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Dopo il Capodanno Gate del 2023, arriva l’uscita di scena di Mew e Matthew ad Amici 2024

I cantanti e ballerini di Amici 2024 sono stati reclutati per esibirsi in piazza, a Genova, il 31 dicembre scorso, in occasione del “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci. Dopo lo scandalo dell’edizione precedente (che ha visto rimproveri ed eliminazioni paventate più volte con sfide immediate), tutto sembrava filare liscio. E invece, ecco arrivare il colpo di scena. Mew e Matthew hanno deciso di lasciare il programma per motivi personali. Solo quell’annuncio ha, brevemente, chiuso la loro parentesi all’interno del programma. Ma sul web le illazioni aumentano insieme alla curiosità. Di fronte a questi interrogativi, Maria De Filippi parlerà apertamente di quanto realmente accaduto, spiegando cosa ha portato i due cantanti a lasciare la scuola di Amici 2024?

Amici 2024, anticipazioni puntata 14 gennaio

Non mancheranno le consuete classifiche di canto e di ballo con i concorrenti pronti ad esibirsi davanti ad un giudice esterno che valuterà la loro preparazione. L’ultimo in classifica dovrà consegnare la maglia al proprio insegnante per capire se lui gliela confermerà, sospenderà (in attesa di capire come comportarsi) o se gliela toglierà, portando così all’eliminazione il suo allievo.