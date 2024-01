“Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici“. Questa, l’improvviso annuncio apparso durante la puntata del daytime in onda oggi, 9 gennaio 2024. In poche parole, è stato svelata la decisione dei due cantanti di abbandonare il talent show, senza una vera e propria spiegazione. Il web, ovviamente, ha iniziato a chiedersi il vero motivo dietro la scelta dei due giovani artisti, tra illazioni e ipotesi. Ma, al momento, nulla è stato raccontato. Si farà maggiore chiarezza durante la prossima puntata, registrata giovedì 11 gennaio e in onda domenica 14?

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici?

In attesa di una spiegazione ufficiale (se mai ci sarà) da parte della produzione o dei due diretti interessati, i fan hanno cercato di comprendere cosa abbia spinto Matthew e Mew ad abbandonare il programma. Nell’ultima puntata. Matthew era stato criticato per la sua performance da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e, invece, difeso dalla sua insegnante, Anna Pettinelli. Le osservazioni hanno portato il giovane cantante a tornare in casetta prima della fine della registrazione della puntata, evidentemente scosso.

“Non va mai bene niente, non va mai bene, non capisco cosa devo fare” si è sfogato con Mew, in camera. La compagna ha provato a fargli capire che era normale avere questi momenti di sconforto: “Non puoi essere quello che non cade mai, oh. E’ normale. Io lo so bene, so che non sei una persona che non ha sentimenti, è normale che questa cose ti facciano stare male. Cosa pretendi da te stesso?”

“Non quello che sto passando ora!” si è lamentato lui, ripetendo “Non ce la faccio, non ce la faccio. Non sono al limite perché l’ho già superato da tempo”.

“E’ questo che vuoi fare nella vita? Te lo dico io, Sì” lo ha spronato lei, cercando di fargli ritrovare l’energia e l’entusiasmo di continuare il suo percorso ad Amici.

Matthew dopo la puntata di domenica reagisce così e Mew cerca di farlo aprire confrontandosi con lui #Amici23 pic.twitter.com/fIrSckTK8d — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2024

Ma, a quanto pare, le parole di Mew non hanno sortito l’effetto sperato. Non solo Matthew ha abbandonato il talent show ma anche lei ha deciso di chiudere questa esperienza televisiva, nonostante il buon riscontro ottenuto fin dall’ingresso nel programma.

Un colpo di scena inaspettato (e ‘liquidato’ da un annuncio a fine puntata del daytime) e due abbandoni che sicuramente faranno discutere e continueranno ad alimentare ipotesi e suggestioni.