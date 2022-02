Sono stati resi noti i conduttori ufficiali dell’American Song Contest 2022, pronto ad esordire con la sua prima edizione. A presentare il programma saranno Kelly Clarkson e Snoop Dogg, al timone della versione statunitense dell’Eurovision Song Contest.

Fu annunciato per la prima volta nell’agosto 2020 e modellato proprio sul classico Esc. Ci saranno 56 artisti – uno da tutti i 50 stati, più uno da Washington, DC e cinque territori degli Stati Uniti – per competere per la migliore nuova canzone di successo del paese.

“Sono onorato di ospitare l’American Song Contest insieme alla mia sorellina Kelly Clarkson, alias Miss Texas”

Queste le parole pronunciate da Snoop Dogg, reduce dall’halftime del Super Bowl LVI, andato in onda domenica notte ora italiana.

La veterana di The Voice e la prima vincitrice di American Idol, Kelly Clarkson, ha aggiunto:

“Sono stata una fan e amo il concetto di Eurovision e sono entusiasta di portare il fenomeno musicale in America. Sono così entusiasta di lavorare con Snoop e non vedo l’ora di vedere ogni stato e territorio rappresentato da artisti che cantano le proprie canzoni”

Entrando nello specifico e nei dettagli, L’American Song Contest Academy sarà formato da un gruppo di professionisti della musica con sede negli Stati Uniti di diversi generi, con il ruolo di giuria. Come la sua serie di punta, le giurie e il pubblico regionale determineranno gli artisti scelti per rappresentare ogni stato e territorio.

Snoop e Clarkson saranno i produttori esecutivi insieme ad Audrey Morrissey, Anders Leenhoff, Christer Björkman, Peter Settman, Ola Melzig, Gregory Lipstone, Amanda Zucker, Kyra Thompson, Ben Silverman e Howard T. Owens.

La speranza ovviamente è quella di replicare il grande successo ottenuto in Europa dall’Eurovision Song Contest che vanta circa 200 milioni di spettatori all’anno. La prima edizione si è volta nel 1956, contribuendo a lanciare le carriere di importanti vincitori tra cui ABBA e Céline Dion. L’anno scorso, la rock band italiana Måneskin ha trionfato, ottenendo la fama anche negli Stati Uniti d’America.

L’American Song Contest debutterà il 21 marzo sulla NBC alle 20:00.