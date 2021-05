I Maneskin si esibiranno questa sera all’Eurovision 2021 rappresentando l’Italia con il brano “Zitti e buoni“, già vincitore del Festival di Sanremo 2021. La band ha trovato la fama grazie alla partecipazione a X Factor. Non vinse però il programma, piazzandosi al secondo posto della classifica finale, dietro Lorenzo Licitra della squadra guidata da Mara Maionchi. La “rivincita” però avvenne con le vendite del loro album “Il ballo della vita” e con il recente trionfo sul palco del Teatro Ariston. In queste ore, i Maneskin hanno pubblicato uno scatto della loro “vita precedente”, mentre si esibivano per strade di Roma, ancora sconosciuti al grande pubblico.

From the streets of Rome, to the huge stage of #eurovision.

It’s unbelievable and it’s all thanks to you. Tomorrow we need your support, our voting number is 24.

Let’s change history.