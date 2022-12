I Santi Francesi hanno vinto X Factor 2022, superando Beatrice Quinta (seconda), Linda (terza) e i Tropea (quarti). Ma tra gli argomenti più caldi della serata -e del giorno dopo- c’è sicuramente l’esibizione di Ambra con la sua hit, “T’appartengo”. Era il 1994 quando Ambra, alla conduzione di “Non è la Rai”, presentava il suo nuovo singolo, uno dei primi pezzi incisi, diventando un successo assoluto. Vendette centinaia di migliaia di copie in pochi giorni, dando il nome anche al suo primo disco. Con il passare degli anni, la canzone accompagnò Ambra in un sodalizio impossibile da distinguere e dividere.

Negli anni, abbandonò la musica e iniziò, con successo, a recitare, soprattutto grazie a Ferza Ozpetek che la scelse, nel 2007, per “Saturno Contro”. Il film le fece ottenere il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Tra film e serie tv, Ambra acquistò sempre maggiore credibilità, corteggiata sia sul piccolo che sul grande schermo. Eppure, i suoi fan non dimenticarono mai i suoi esordi nel programma di Gianni Boncompagni e, insieme alla comunità Lgbt che la incoronò icona gay, sognarono sempre una sua esibizione live del pezzo. Eppure non avvenne mai. Ambra fu alla conduzione del Concertone del Primo Maggio per diversi anni e promise, in una edizione, che avrebbe interpretato la sua hit, l’anno seguente. Però non accadde. E tutti ci dovevamo accontentare di ascoltare la versione originale e rivederla, in momenti nostalgici, nell’ultima puntata di “Non è la Rai”, nel 1995, quando tutte piangevano per la fine del programma (clicca qui).

Fino a ieri.

Ambra è entrata nel cast della giuria di X Factor 2022 e, durante la finalissima del programma, tutti i giudici si sono esibiti in un medley, durante la gara. E anche lei si sarebbe esibita. Finalmente con “T’appartengo”.

AMBRA CANTA T’APPARTENGO A X FACTOR 2022, GUARDA IL VIDEO

In una nuova versione del brano, Ambra si è presentata sul palco omaggiando anche il look scolaresco dei tempi di “Non è la Rai”, accompagnata da ballerini/e e da una scenografia ad hoc, studiata nei minimi dettagli. Ed eccola, in playback, pronta a ‘fare pace’ con quella canzone tormentone che la raffigurava da sempre. A prendersi a braccetto, ad omaggiare la ragazzina che aveva fatto boom negli anni Novanta. E il Forum di Assago è diventato un karaoke, tutti pronti a cantarla insieme a lei, in questo nostalgico viaggio nel tempo di cui avevamo bisogno.

Perché diverse generazioni si sono unite, collettivamente. C’è chi l’ha scoperta negli anni a seguire, chi in discoteca, al karaoke, alle feste di amici, in streaming. E chi, invece, l’ha vissuta proprio in quegli anni perché era con i compagni di classe davanti alla tv, con una tazza fumante di latte e biscotti con la nonna che forse oggi non c’è più. Ricantare “T’appartengo” sul palco del Forum di Assago è stato, per tutti, un terapeutico e sano viaggio della memoria, la pace con il tempo che è passato per tutti e non crea vergogna alcuna a ricordarlo. Anzi, spesso scalda. E adesso, Ambra, gentilmente, carica questa nuova versione di “T’appartengo” sulle piattaforme streaming, grazie.

Giura!